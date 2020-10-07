Отман Эль-Кабир: когда температура 30 градусов, соблюдать пост – это сложно

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир прокомментировал сложности в соблюдении поста, а также рассказал о первых планах после завершения карьеры.
«Конечно, когда температура 30 градусов и тебе нужно тренироваться, а ты должен до 21:00 соблюдать пост – это сложно. Но вера в бога придаёт мне силы, в конце концов ты привыкаешь к этому. Да, сначала думаешь, что это трудно, но потом твоё тело привыкает. Я бы сказал, что это зависит в основном от ментальности. Если всё время думать: «Ой, это трудно, это трудно», то на самом деле будет труднее, а если оставаться позитивным, то справишься с этим.
Я хотел бы оставаться со своей семьёй как можно больше, чтобы восполнить то время, которое пропускаю. Первый год после окончания карьеры буду всё время с семьёй, без тренировок, без путешествий. Буду восстанавливаться ментально. Мне нравится Марокко. Это то место, куда я переберусь после завершения карьеры. Конечно, это не случится в ближайшее время, пусть дети сначала закончат школу. Но когда я стану старее, то переберусь в Марокко. Открою что-то, может быть, инвестирую что-то в Марокко, но пока не планирую столь далеко, потому что, когда я закончу свою карьеру, у меня будет достаточно времени, чтобы решить, чем заниматься. Сейчас я фокусируюсь на футболе. Я не люблю загадывать слишком далеко в будущее», — цитирует Эль-Кабира пресс-служба «Урала».
- 7 октября 2020
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