Агент Барбоза: Зе Луиш сильнее Эдера. И он точно быстрее найдёт себя в «Локомотиве»

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал переход нападающего Зе Луиша в «Локомотив».
«Зе Луиш — хороший и опытный игрок, который знает Россию и здешний футбол. Он не нуждается ни в какой адаптации, поэтому это тот человек, который может помочь «Локомотиву» уже сейчас.
В Португалии он заслужил репутацию хорошего игрока и профессионала, а также старательного футболиста, который работает на команду.
Если мы говорим о его отрезке в «Спартаке», то там были разные модели игры, и трудно сказать, насколько каждая из них подходила Зе Луишу. А вы сами знаете, что результативность форварда зачастую тесно связана с данным аспектом. Моё мнение — мы можем увидеть в «Локомотиве» нового Зе Луиша.
Зе Луиш сильнее Эдера? Это разный тип игроков, но, на мой взгляд, Зе сильнее. И он точно быстрее найдёт себя в «Локо», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».
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