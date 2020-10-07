Черышев: я соскучился по сборной России. Будет шанс — готов помочь команде

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал вызов в национальную команду и поделился ожиданиями от предстоящих матчей.



«Я соскучился по сборной. Почти год не приезжал — было проблемно добираться до Москвы. Работаем на позитиве. Будет шанс — готов помочь команде.



У нас большой состав. Думаю, все готовы выкладываться по полной в этих трёх матчах. Любой будет готов сыграть. Надеюсь, всё получится, как мы запланировали», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Встреча Россия — Швеция состоится завтра, 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене».



Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.