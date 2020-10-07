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Черышев: я соскучился по сборной России. Будет шанс — готов помочь команде

Черышев: я соскучился по сборной России. Будет шанс — готов помочь команде
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал вызов в национальную команду и поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

«Я соскучился по сборной. Почти год не приезжал — было проблемно добираться до Москвы. Работаем на позитиве. Будет шанс — готов помочь команде.

У нас большой состав. Думаю, все готовы выкладываться по полной в этих трёх матчах. Любой будет готов сыграть. Надеюсь, всё получится, как мы запланировали», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча Россия — Швеция состоится завтра, 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене».

Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

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