Черышев: я соскучился по сборной России. Будет шанс — готов помочь команде

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал вызов в национальную команду и поделился ожиданиями от предстоящих матчей.
«Я соскучился по сборной. Почти год не приезжал — было проблемно добираться до Москвы. Работаем на позитиве. Будет шанс — готов помочь команде.
У нас большой состав. Думаю, все готовы выкладываться по полной в этих трёх матчах. Любой будет готов сыграть. Надеюсь, всё получится, как мы запланировали», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча Россия — Швеция состоится завтра, 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене».
Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.
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