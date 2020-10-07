РПЛ представила расписание матчей с 11-го по 14-й туры

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала расписание матчей чемпионата с 11-го по 14-й туры.
11-й тур
17 октября (суббота)
14:00. «Зенит» – «Сочи»
16:30. «Локомотив» – «Уфа»
16:30. «Краснодар» – «Рубин»
19:00. «Химки» – «Спартак»
18 октября (воскресенье)
14:00. «Арсенал» – «Урал»
14:00. «Ротор» – «Тамбов»
16:30. ЦСКА – «Динамо»
19:00. «Ростов» – «Ахмат»
12-й тур
24 октября (суббота)
14:00. «Динамо» – «Сочи»
16:30. «Зенит» – «Рубин»
19:00. «Краснодар» – «Спартак»
19:00. «Локомотив» – «Ротор»
25 октября (воскресенье)
14:00. «Урал» – «Тамбов»
16:30. «Ростов» – «Химки»
19:00. «Ахмат» – «Уфа»
26 октября (понедельник)
19:00. ЦСКА – «Арсенал»
13-й тур
31 октября (суббота)
14:00. «Рубин» – «Арсенал»
16:30. «Ахмат» – «Краснодар»
16:30. «Спартак» – «Ростов»
19:00. «Сочи» – «Локомотив»
1 ноября (воскресенье)
12:00. «Уфа» – «Урал»
14:00. «Химки» – «Зенит»
16:30. «Ротор» – ЦСКА
19:00. «Тамбов» – «Динамо»
14-й тур
6 ноября (пятница)
19:00. «Сочи» – «Уфа»
7 ноября (суббота)
14:00. «Урал» – «Спартак»
16:30. «Арсенал» – «Ротор»
19:00. «Тамбов» – «Ахмат»
8 ноября (воскресенье)
14:00. «Химки» – «Рубин»
16:30. ЦСКА – «Ростов»
19:00. «Зенит» – «Краснодар»
19:00. «Динамо» – «Локомотив».
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14:47Вадим Евсеев покинет «Уфу» Эксклюзив
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