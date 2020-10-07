РПЛ представила расписание матчей с 11-го по 14-й туры

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала расписание матчей чемпионата с 11-го по 14-й туры.



11-й тур



17 октября (суббота)



14:00. «Зенит» – «Сочи»

16:30. «Локомотив» – «Уфа»

16:30. «Краснодар» – «Рубин»

19:00. «Химки» – «Спартак»



18 октября (воскресенье)



14:00. «Арсенал» – «Урал»

14:00. «Ротор» – «Тамбов»

16:30. ЦСКА – «Динамо»

19:00. «Ростов» – «Ахмат»



12-й тур



24 октября (суббота)



14:00. «Динамо» – «Сочи»

16:30. «Зенит» – «Рубин»

19:00. «Краснодар» – «Спартак»

19:00. «Локомотив» – «Ротор»



25 октября (воскресенье)



14:00. «Урал» – «Тамбов»

16:30. «Ростов» – «Химки»

19:00. «Ахмат» – «Уфа»



26 октября (понедельник)



19:00. ЦСКА – «Арсенал»



13-й тур



31 октября (суббота)



14:00. «Рубин» – «Арсенал»

16:30. «Ахмат» – «Краснодар»

16:30. «Спартак» – «Ростов»

19:00. «Сочи» – «Локомотив»



1 ноября (воскресенье)



12:00. «Уфа» – «Урал»

14:00. «Химки» – «Зенит»

16:30. «Ротор» – ЦСКА

19:00. «Тамбов» – «Динамо»



14-й тур



6 ноября (пятница)



19:00. «Сочи» – «Уфа»



7 ноября (суббота)



14:00. «Урал» – «Спартак»

16:30. «Арсенал» – «Ротор»

19:00. «Тамбов» – «Ахмат»



8 ноября (воскресенье)



14:00. «Химки» – «Рубин»

16:30. ЦСКА – «Ростов»

19:00. «Зенит» – «Краснодар»

19:00. «Динамо» – «Локомотив».