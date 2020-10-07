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«Уфа» объявила о расторжении контракта с Евсеевым

«Уфа» объявила о расторжении контракта с Евсеевым
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Уфа» может уволить Евсеева, а главным претендентом на его место является тренер «Велеса» Алексей Стукалов.

«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).

«Велес» набрал 25 очков в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером турнира является «Оренбург» (29).

Вадим Евсеев покинет «Уфу»
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