Евсеев: не хочу говорить о проблемах, которые не позволили «Уфе» остаться на былом уровне

Вадим Евсеев прокомментировал уход с поста главного тренера «Уфы» в своём «инстаграме».
«Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла «химия». Изменилось настроение, ожидания. Я уношу с собой из «Уфы» память о всём хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне.
Я благодарен «Уфе» за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время, и наша дружба не заканчивается на этом. У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без «Уфы». Я пришёл сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают.
Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время. Каждому из ребят я желаю успешной карьеры и движения вперёд, к поставленным целям. И огромное спасибо болельщикам за поддержку и объективность. Ваш Вадим Евсеев», — написал специалист.
Просмотреть фото можно в "инстаграме" Евсеева.
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14:47Вадим Евсеев покинет «Уфу» Эксклюзив
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