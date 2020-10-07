В РФС сообщили, что «Локомотив» зарегистрировал Зе Луиша

Источник в Российском футбольном союзе сообщил, что нападающий «Локомотива» Зе Луиш был внесён клубом в базу организации.



«Он зарегистрирован за клуб в базе РФС, а заявка на конкретное национальное соревнование – это дополнительный статус», — сказал источник.



Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб ошибся с интерпретацией регламента и не сможет заявить Зе Луиша на Лигу чемпионов.



О переходе Зе Луиша в «Локомотив» из «Порту» было объявлено накануне, 6 октября. В португальский клуб форвард перебрался летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне игрок принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки.

В УЕФА прокомментировали ситуацию с Зе Луишем. Сообщалось, что его не смогут заявить на ЛЧ