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Черчесов: последние два года мы стараемся подниматься по лестнице ФИФА и УЕФА

Черчесов: последние два года мы стараемся подниматься по лестнице ФИФА и УЕФА
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях национальной команды на предстоящие матчи.

«Есть локальные, есть глобальные задачи. Хочется добиваться результата. Последние два года мы стараемся по лестнице ФИФА и УЕФА подниматься. На прошлом сборе получилось. Нам хочется удержать и улучшить наши позиции.

Шведских игроков РПЛ мы знаем. Смотрим своих кандидатов, а шведы нам на глаза попадаются. Понятно, что, когда попадаешь в новую страну, нужно время. В прошлом году Ларссон вливался в состав. А сейчас приносит больше пользы.

И Берг оклемался. Классон, Олссон. Все они на хорошем счету», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча Россия — Швеция состоится завтра, 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене».

Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

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