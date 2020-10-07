Черчесов: последние два года мы стараемся подниматься по лестнице ФИФА и УЕФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях национальной команды на предстоящие матчи.
«Есть локальные, есть глобальные задачи. Хочется добиваться результата. Последние два года мы стараемся по лестнице ФИФА и УЕФА подниматься. На прошлом сборе получилось. Нам хочется удержать и улучшить наши позиции.
Шведских игроков РПЛ мы знаем. Смотрим своих кандидатов, а шведы нам на глаза попадаются. Понятно, что, когда попадаешь в новую страну, нужно время. В прошлом году Ларссон вливался в состав. А сейчас приносит больше пользы.
И Берг оклемался. Классон, Олссон. Все они на хорошем счету», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча Россия — Швеция состоится завтра, 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене».
Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.
- 7 октября 2020
-
16:47
-
16:40
-
16:26
-
16:07
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:38
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:47Вадим Евсеев покинет «Уфу» Эксклюзив
-
14:46
-
14:37
-
14:37
-
14:25
-
14:24
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
13:52
-
13:36
-
13:13
-
12:57
-
12:37
-
12:35
-
12:24
-
12:24
-
12:14
-
12:07