Мещеряков: не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к «Локомотиву»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал высказывание бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса.
Ранее экс-управленец сообщил, что «железнодорожники» ошиблись с интерпретацией регламента и не смогут заявить новичка команды нападающего Зе Луиша на Лигу чемпионов. Впоследствии на эту информацию отреагировали в УЕФА, а в РСФ заявили, что 29-летний футболист уже зарегистрирован клубом.
«Я заявками не занимаюсь! Я не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к клубу», — приводит слова Мещерякова Sport24.
Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. Пост генерального директора «Локомотива» после Геркуса занял Василий Кикнадзе.
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