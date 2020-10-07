Уткин: Евсеев – главный претендент, чтобы оказаться следующим тренером «Локомотива»

Известный блогер Василий Уткин высказался о будущем Вадима Евсеева, который был уволен с поста главного тренера «Уфы».



«Свободный от работы Евсеев автоматически становится главным претендентом на то, чтобы оказаться следующим главным тренером Локомотива, вот что важно. А вопрос-то скоро восстанет. Месяца полтора-два, и ага!» — написал в своём «телеграме» Уткин.



7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.



«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).

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