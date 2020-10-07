Юный болельщик «Спартака» пришёл в восторг от фотографии с Доменико Тедеско. Видео

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско порадовал юного болельщика совместной фотографией.



После матча специалист вышел к фанатам, и его попросили о снимке с мальчиком. Юный поклонник красно-белых не скрывал восторга. Пока Тедеско позировал с ним перед камерой, он сказал «офигеть», после чего обнял кумира и продолжил радоваться: «Офигеть! Сфотографировался! Офигеть! Тренер! Просто тренер!»

Видео доступно в «твиттере» «Матч ТВ».

«Спартак», набрав 21 очко в 10 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая действующему чемпиону «Зениту» по дополнительным показателям. Ближайшие преследователи, ЦСКА и «Сочи» (у обоих — по 19), отстают от красно-белых на 2 очка.