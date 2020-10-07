В РПЛ объяснили, почему не опубликовали расписание до конца года

В Российской Премьер-Лиге выступили с разъяснением ситуации с расписанием. Сегодня были опубликованы даты матчей, которые пройдут с 11-го по 14-й тур.
«Изначально планировалось составить расписание до конца года. Но возникло несколько нюансов, которые пока не согласованы с МВД и вещателем, – они касаются туров, следующих после ноябрьской паузы на международные матчи. Чтобы не затягивать с информацией, лига решила оперативно опубликовать расписание на ближайшие четыре тура. Работа по согласованию оставшегося на год расписания продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
После 10 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко, лидирует «Зенит». Второе место занимает «Спартак», уступающий сине-бело-голубым по дополнительным показателям.
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