В РПЛ объяснили, почему не опубликовали расписание до конца года

В Российской Премьер-Лиге выступили с разъяснением ситуации с расписанием. Сегодня были опубликованы даты матчей, которые пройдут с 11-го по 14-й тур.



«Изначально планировалось составить расписание до конца года. Но возникло несколько нюансов, которые пока не согласованы с МВД и вещателем, – они касаются туров, следующих после ноябрьской паузы на международные матчи. Чтобы не затягивать с информацией, лига решила оперативно опубликовать расписание на ближайшие четыре тура. Работа по согласованию оставшегося на год расписания продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.



После 10 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко, лидирует «Зенит». Второе место занимает «Спартак», уступающий сине-бело-голубым по дополнительным показателям.

РПЛ представила расписание матчей с 11-го по 14-й тур