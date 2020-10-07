Санчо, Абрахам и Чилвел не допущены до матча Англия — Уэльс по решению Саутгейта

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт применил санкции к провинившимся футболистам команды.



Напомним, на днях сразу три игрока – нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, его одноклубник защитник Бенджамин Чилвел и полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо – устроили вечеринку в честь дня рождения форварда. Праздник прошёл всего за 48 часов до отбытия футболистов в расположение национальной команды. Игроки нарушили протокол, поскольку на вечеринке присутствовало более шести человек. Саутгейт, узнав о случившемся, пришёл в ярость.



Как сообщает Sky Sports, по решению наставника все трое игроков не были допущены до предстоящего товарищеского матча с Уэльсом, который пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завтра, 8 октября. На Саутгейта не повлияли даже извинения, которые футболисты принесли после инцидента.

Санчо, Абрахам и Чилвел устроили вечеринку перед матчами сборной Англии. Саутгейт в ярости