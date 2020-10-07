Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба был признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком прошедшего месяца, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Дзюба набрал 50,09% голосов болельщиков. Второе место в опросе занял защитник Данил Круговой (14,57%), третье — полузащитник Вильмар Барриос (7,61%).



В сентябре Дзюба принял участие в трёх матчах, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1 (Дзюба забил один гол), сыграли вничью с «Уралом» — 1:1 (1 гол) и разгромили «Уфу» — 6:0 (3+1). Лучшим игроком августа был признан бразильский форвард Малком.

«Спартак» и «Зенит», набрав по 20 очков в девяти турах, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).