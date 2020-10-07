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В Transfermarkt отреагировали на претензию президента «Торпедо» в интервью «Чемпионату»

В Transfermarkt отреагировали на претензию президента «Торпедо» в интервью «Чемпионату»
Футбол / РПЛ 0

Редактор российской версии Transfermarkt.de Артём Заводник прокомментировал слова президента «Торпедо» Дениса Маслова о неправильной цене трансфера полузащитника Ильи Максимова на портале.

«Наверное, я — один из немногих, кто прочитал интервью с Масловым до конца. Можете ему передать, что мы изменили информацию о сумме трансфера Максимова. Один из моих источников тоже подтвердил мне, что цена была около € 5 млн.

Трансфер состоялся много лет назад, когда я ещё здесь не работал. Предыдущее руководство выбрало сумму в € 4 млн, тогда были такие сообщения. Но сейчас мы всё проверили и исправили», — сказал Заводник в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Маслов в интервью «Чемпионату» заявил, что Максимов перешёл из «Крыльев Советов» в «Анжи» за € 5 млн, а не за € 4 млн, которые изначально указал Transfermarkt.

«Смотрим 10 рекордных трансферов «Крыльев» по Transfermarkt – пять из них мои. Пять, * (блин)! Кстати, обращаюсь к Transfermarkt, поменяйте уже! Максимов стоил € 5 млн. А у них указано только € 4 млн, хотя деньги пришли день в день – официально», — сказал Маслов.

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