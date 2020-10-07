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Джанни Инфантино сыграл в товарищеской встрече на стадионе матча-открытия ЧМ-2022

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Джанни Инфантино сыграл в товарищеской встрече на стадионе матча-открытия ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился в Катаре с организаторами ЧМ-2022 и принял участие в товарищеском матче на стадионе “Аль-Байт” вместимостью 60 тыс. зрителей, сообщается в пресс-релизе Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022. На арене, которая напоминает традиционный арабский шатёр, состоится первый матч турнира, инаугурация стадиона пройдёт в ближайшие месяцы.

«Абсолютное удовольствие сыграть в футбол на этом удивительном стадионе, где 21 ноября 2022 года начнётся лучший чемпионат мира в истории. Это прекрасная арена, поистине футбольная, она дышит игрой. Также здесь чувствуется особый местный колорит — форма арабского шатра и узоры на крыше создают невероятную атмосферу. У меня нет слов.

Я очень доволен прогрессом Катара. Мы обсуждали планы, но, когда вы видите, как эти планы становятся реальностью, это впечатляет ещё больше. Катар продолжал подготовку к турниру в течение последних шести месяцев, когда весь мир застыл в неопределённости. Это касается инфраструктуры, а также важных мероприятий, таких как недавние реформы в трудовом законодательстве, проведённые правительством страны. У меня и раньше не было никаких сомнений, но теперь эта уверенность ещё сильнее.

В 2022 году здесь всё будет расположено очень близко, все будут рядом. Болельщики со всего мира соберутся вместе и смогут насладиться мягким климатом Катара в это время года. Подобного чемпионата мира ещё никогда не было и не будет потом", — сказал Инфантино.

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