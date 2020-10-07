Иранец показал азиатский разрез глаз после гола «Пахтакору» и получил бан на полгода

Нападающий иранского «Персеполиса» Исса Алекасир наказан за празднование гола «Пахтакору», которое Азиатская конфедерация футбола (АФК) сочла расистским.
Иранец оформил дубль в ворота «Пахтакора» (2:0) в матче азиатской Лиги чемпионов. Один из голов Алекасир отпраздновал, показав азиатский разрез глаз.
После матча комитет дисциплины и этики АФК опубликовал решение о шестимесячной дисквалификации игрока. Иранского футболиста также оштрафовали на $ 10 тыс., сообщается на сайте организации.
АФК объявила о дисквалификации Алекасира в день матча полуфинала Лиги чемпионов с саудовским «Аль-Насром». Форвард не принимал участия во встрече, однако иранская команда всё равно победила (2:1 после серии пенальти) и вышла в финал турнира.
В матчах за «Персеполис» Алекасир неоднократно показывал азиатский разрез глаз, это его фирменный жест. Футболист объяснял, что такое празднование он посвящает племяннику.
- 7 октября 2020
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