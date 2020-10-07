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«Шинник» подписал экс-форварда «Зенита» Игнатовича

«Шинник» подписал экс-форварда «Зенита» Игнатовича
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба ярославского «Шинника» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Нижнего Новгорода» Павла Игнатовича.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался ярославскому клубу бесплатно. Форвард подписал с «Шинником» контракт, который будет действовать до лета 2021 года.

«В „Шиннике“ новый футболист! Очередным новичком «Шинника» сегодня стал 31-летний полузащитник Павел Игнатович, в минувшем сезоне выступавший за ФК «Нижний Новгород». Контракт рассчитан на один год.
Павел, добро пожаловать в чёрно-синий коллектив!» — говорится в официальном «твиттере» «Шинника».

Игнатович является воспитанником петербургского футбола. Ранее он выступал за «Зенит», «Химки», брянское «Динамо», «Амкар», московское «Динамо», «Томь», «Мордовию», «Эрмис» (Кипр) и «Тамбов».

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