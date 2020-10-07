«Уфа» отдала Емельянова в аренду «Волгарю»
Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов перешёл в астраханский «Волгарь» на правах аренды.
«Данила Емельянов продолжит карьеру в «Волгаре»! ФК «Уфа» и астраханский «Волгарь» договорились об арендном соглашении полузащитника «Уфы» Данилы Емельянова до конца сезона. Желаем Даниле успешного продолжения карьеры, вернуться в футбольный клуб «Уфа» ещё сильнее и опытнее!» — говорится в официальном «твиттере» башкирского клуба.
20-летний Емельянов является воспитанником «Уфы». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. Сыграл три матча за юношескую сборную России U20.
Олег Кононов в списке кандидатов на пост главного тренера «Уфы»
- 7 октября 2020
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