Франция — Украина: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:10

В товарищеском матче сборная Франции сыграет со сборной Украины. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Украина.

В последний раз команды встречались в 2013 году в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. В первой встрече Украина обыграла Францию со счётом 2:0, в ответном матче французы разгромили украинцев (3:0).

Ранее сообщалось, что проведение встречи под угрозой, поскольку у подопечных Андрея Шевченко в расположении лишь один вратарь — Георгий Бущан, так как по прибытии во Францию голкиперы Андрей Лунин и Юрий Панькив прошли тестирование, по итогам которого у футболистов диагностирован коронавирус. Сборная Украины внесла в заявку бывшего вратаря киевского «Динамо» 45-летнего Александра Шовковского.