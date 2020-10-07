«Буду скучать, бро!» Азмун попрощался с Ригони

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал переход аргентинского нападающего Эмилиано Ригони в «Эльче».
«Буду скучать по тебе, бро! Удачи!» — написал иранец на своей странице в «Инстаграме».
«Эльче», выступающий в Ла Лиге, арендовал у санкт-петербургского «Зенита» 27-летнего аргентинского нападающего Эмилиано Ригони. Арендное соглашение заключено сроком на один сезон. Отметим, что через год у аргентинского форварда истекает контракт с «Зенитом».
Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте» за € 9 млн. За время в стане сине-бело-голубых аргентинец уходил в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию». В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл семь матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.
Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга Ригони отыграл 62 встречи, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.
- 7 октября 2020
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