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«Буду скучать, бро!» Азмун попрощался с Ригони

«Буду скучать, бро!» Азмун попрощался с Ригони
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал переход аргентинского нападающего Эмилиано Ригони в «Эльче».

«Буду скучать по тебе, бро! Удачи!» — написал иранец на своей странице в «Инстаграме».

«Эльче», выступающий в Ла Лиге, арендовал у санкт-петербургского «Зенита» 27-летнего аргентинского нападающего Эмилиано Ригони. Арендное соглашение заключено сроком на один сезон. Отметим, что через год у аргентинского форварда истекает контракт с «Зенитом».

Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте» за € 9 млн. За время в стане сине-бело-голубых аргентинец уходил в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию». В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл семь матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.

Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга Ригони отыграл 62 встречи, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

«Эльче» арендовал у «Зенита» Эмилиано Ригони
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