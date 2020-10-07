Агент Сафонов — об отставке Евсеева: разобрали всех лидеров «Уфы» и никого не дали взамен
Агент Алексей Сафонов прокомментировал отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы».
«Причина для меня ясна. Разобрали всех лидеров «Уфы» и никого не дали взамен. Евсеева в этой ситуации жалко — все наварились, а команда без лидеров осталась. «Уфа» реально может вылететь. Сейчас и «Химки» стали оживать, а тот же «Тамбов» имеет богатый опыт борьбы за выживание», — приводит слова Сафонова телекомпания «Новый Век».
«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).
Евсеев: не хочу говорить о проблемах, которые не позволили «Уфе» остаться на былом уровне
- 7 октября 2020
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