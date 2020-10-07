Агент Сафонов — об отставке Евсеева: разобрали всех лидеров «Уфы» и никого не дали взамен

Агент Алексей Сафонов прокомментировал отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы».

«Причина для меня ясна. Разобрали всех лидеров «Уфы» и никого не дали взамен. Евсеева в этой ситуации жалко — все наварились, а команда без лидеров осталась. «Уфа» реально может вылететь. Сейчас и «Химки» стали оживать, а тот же «Тамбов» имеет богатый опыт борьбы за выживание», — приводит слова Сафонова телекомпания «Новый Век».

«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).