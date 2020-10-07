Владелец «Торпедо» пообещал прописать в контрактах премиальные за выход в РПЛ

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что команда будет играть в РПЛ, если получит повышение по спортивному принципу.



«Мы пропишем в контрактах футболистов и тренеров «Торпедо» премиальные за выход в Премьер-Лигу. Премиальные будут за первые четыре места. За первое и второе места будут такие же премиальные, как за третье и четвёртое, если выигрываем стыки.



Я приехал на базу и сказал команде, что жду побед и выхода в РПЛ. Если по спортивному принципу мы выйдем в РПЛ, то пойдем и будем в ней участвовать. Мне всегда казалось, что задача «выигрывать в каждом матче» подразумевает первую строчку в турнирной таблице и дальнейший выход в Премьер-Лигу. Если надо будет увеличить бюджет – мы увеличим. Точную цифру, на которую увеличится бюджет, я смогу назвать в конце зимнего трансферного окна», — приводит слова Авдеева пресс-служба «Торпедо».

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