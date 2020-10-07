Президент «Лиона»: Депай разочарован действиями «Барселоны»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился мнением о несостоявшемся переходе нападающего Мемфиса Депая в «Барселону».
«С самого начала я был честен с Мемфисом. Дважды разговаривал с президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу. Он сказал, что не знает, как всё может произойти.
Знаю, Куман обнадёживал Депая, поэтому Мемфис был готов пойти на уступки. Сейчас он разочарован, но не из-за «Лиона», а из-за действий «Барселоны». Впрочем, он собирается сделать всё возможное, чтобы перейти туда в январе.
Я не отказался от идеи продления контракта с Депаем, но, поскольку он каждый раз говорил нам «нет», это кажется трудным», — приводит слова Оляса Goal.
Мемфис Депай перешёл в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В сезоне-2019/2020 игрок вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Франции 26-летний форвард провёл за «Лион» 6 матчей, забил 4 мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
- 7 октября 2020
-
21:04
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:29
-
20:28
-
20:13
-
20:11
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:33
-
19:29
-
19:14
-
19:04
-
18:53
-
18:43
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:38
-
17:31
-
17:13
-
17:04
-
16:59
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:26
-
16:07
-
15:54
-
15:48
-
15:45