Президент «Лиона»: Депай разочарован действиями «Барселоны»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился мнением о несостоявшемся переходе нападающего Мемфиса Депая в «Барселону».

«С самого начала я был честен с Мемфисом. Дважды разговаривал с президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу. Он сказал, что не знает, как всё может произойти.



Знаю, Куман обнадёживал Депая, поэтому Мемфис был готов пойти на уступки. Сейчас он разочарован, но не из-за «Лиона», а из-за действий «Барселоны». Впрочем, он собирается сделать всё возможное, чтобы перейти туда в январе.

Я не отказался от идеи продления контракта с Депаем, но, поскольку он каждый раз говорил нам «нет», это кажется трудным», — приводит слова Оляса Goal.

Мемфис Депай перешёл в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В сезоне-2019/2020 игрок вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Франции 26-летний форвард провёл за «Лион» 6 матчей, забил 4 мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.