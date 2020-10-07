Популярный проект об АПЛ «Футбольный Альбион» вернулся на YouTube в обновлённом формате

Один из самых популярных проектов об английской Премьер-лиге «Футбольный Альбион» вернулся на YouTube-канал «PRO английский футбол» в обновлённом формате. Ведущий программы Васант Балан и журналисты «Чемпионата» Григорий Телингатер и Кирилл Хаит выходят за рамки обзора тура и уделят внимание всему самому главному внутри и вокруг АПЛ за прошедшую неделю.
Программа будет состоять из нескольких рубрик, в которых ведущие поделятся эмоциями от последних новостей в английском футболе. Каждая рубрика неизменна будет сопровождаться видеоконтентом от «Оkkо Спорт» – официального вещателя английской Премьер-лиги в России.
Лидером чемпионата Англии является «Эвертон», который в четырёх матчах набрал 12 очков. На три очка отстают «Астон Вилла», «Лестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».
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