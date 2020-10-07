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Чехия с Кралом на выезде обыграла Кипр

Чехия с Кралом на выезде обыграла Кипр
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче сборная Чехии одержала победу над сборной Кипра. Встреча проходила на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке (Кипр) и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 13-й минуте матча счёт открыл Томаш Голеш, которому ассистировал Лукаш Провод. Лойзос Лойзу на 32-й минуте сравнял счёт, однако Владимир Дарида, реализовавший пенальти, вывел Чехию вперёд в конце первого тайма.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал появился на поле на 63-й минуте встречи.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Леонсом Лионелем Тчуди (Швейцария). Ему помогали Сладан Йосипович (Швейцария) и Маттиас Сбрисса (Швейцария). Резервный арбитр — Василис Димитриу (Кипр).

Результаты других товарищеских матчей:

Дания — Фарерские острова — 4:0

Эстония — Литва — 1:3

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 октября 2020, среда. 19:00 МСК
Кипр
Окончен
1 : 2
Чехия
0:1 Голеш – 13'   1:1 Лойзу – 32'   1:2 Дарида – 43' (пен)
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