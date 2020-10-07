Атем Бен-Арфа стал игроком «Бордо»

Пресс-служба французского «Бордо» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Атема Бен-Арфа.

33-летний хавбек являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Бордосцы подписали с футболистом контракт, сроки которого не разглашаются.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бордо».

Предыдущим клубом Бен-Арфа был «Вальядолид», за который он выступал во второй половине прошлого сезона. Хавбек принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (два — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Ранее хавбек выступал за «Лион», «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «Халл Сити», «Ниццу», «ПСЖ» и «Ренн». За сборную Франции сыграл 15 матчей и забил 2 гола.