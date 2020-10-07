Португалия — Испания: составы команд на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Испании, которые сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Испания.



Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Рубен Семеду, Канселу, Саншеш, Моутинью, Невеш, Тринкан, Андре Силва, Роналду.

Запасные: Руи Силва, Лопеш, Нелсон Семеду, Диаш, Фернандеш, Данилу, Бернарду Силва, Карвалью, Жота, Рафаэл Силва, Секейра, Фелиш.

Испания: Аррисабалага, Регилон, Диего Льоренте, Гарсия, Роберто, Каналес, Бускетс, Себальос, Ольмо, Морено, Родриго.

Запасные: Симон, де Хеа, Пау Торрес, Гайя, Навас, Рамос, Кампанья, Родри, Мерино, Фати, Ферран Торрес, Траоре.