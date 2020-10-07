Франция — Украина: стартовые составы команд на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы Франции и Украины на товарищеский матч.
Франция: Манданда, Динь, Ленгле, Павар, Юпамекано, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Жиру, Марсьяль.
Запасные: Льорис, Маньян, Эрнандес, Варан, Кимпембе, Погба, Канте, Коман, Бен Йеддер, Гризманн, Мбаппе.
Украина: Бущан, Забарный, Миколенко, Михайличенко, Конопля, Макаренко, Харатин, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Малиновский.
Запасные: Шовковский, Пластун, Сидорчук, Безус, Караваев, Соболь, Цыганков, Чеберко, Шепелев, Яремчук.
Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Украина.
В последний раз команды встречались в 2013 году в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. В первой встрече Украина обыграла Францию со счётом 2:0, в ответном матче французы разгромили украинцев (3:0).
- 7 октября 2020
-
21:04
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:29
-
20:28
-
20:13
-
20:11
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:33
-
19:29
-
19:14
-
19:04
-
18:53
-
18:43
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:38
-
17:31
-
17:13
-
17:04
-
16:59
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:26
-
16:07
-
15:54
-
15:48
-
15:45