Франция — Украина: стартовые составы команд на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы Франции и Украины на товарищеский матч.

Франция: Манданда, Динь, Ленгле, Павар, Юпамекано, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Жиру, Марсьяль.

Запасные: Льорис, Маньян, Эрнандес, Варан, Кимпембе, Погба, Канте, Коман, Бен Йеддер, Гризманн, Мбаппе.

Украина: Бущан, Забарный, Миколенко, Михайличенко, Конопля, Макаренко, Харатин, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Малиновский.

Запасные: Шовковский, Пластун, Сидорчук, Безус, Караваев, Соболь, Цыганков, Чеберко, Шепелев, Яремчук.

Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Украина.

В последний раз команды встречались в 2013 году в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. В первой встрече Украина обыграла Францию со счётом 2:0, в ответном матче французы разгромили украинцев (3:0).