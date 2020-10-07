Камавинжа забил украинцам дебютный гол за сборную Франции ударом через себя

Полузащитник «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинжа открыл счет в товарищеском матче против сборной Украины. Счёт — 4:0 в пользу французов, перерыв.



17-летний полузащитник забил гол на 9-й минуте встречи ударом через себя. Мяч стал дебютным для хавбека в составе сборной Франции.

Камавинжа дебютировал во французской национальной команде, выйдя на поле матче Лиги наций с Хорватией (4:2).

Встреча проходит на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Украина.



В последний раз команды встречались в 2013 году в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. В первой встрече Украина обыграла Францию со счётом 2:0, в ответном матче французы разгромили украинцев (3:0).