Португалия сыграла вничью с Испанией
В товарищеском матче сборная Португалии поделила очки со сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева нанесли 9 ударов по воротам (1 — в створ), гости — 14 (5 — в створ).
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Паоло Валери (Италия). Ему помогали ассистенты Маттео Пассери (Италия) и Алессандро Констанцо (Италия). Резервный арбитр — Фабиу Вериссиму (Португалия).
В последний раз команды встречались на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 3:3. В 2012 году Испания и Португалия встречались в полуфинале чемпионата Европы, испанцы победили в серии пенальти (0:0, 4:2 после с.п.).
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