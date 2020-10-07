Гол Пашалича принёс Хорватии победу над Швейцарией
В товарищеском матче сборная Швейцарии проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)» в Санкт-Галлене и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт на 31-й минуте встречи открыл Марио Гавранович, ему ассистировал Гранит Джака. Спустя 11 минут Хорватия сравняла счёт — отличился Йосип Брекало с передачи Домагоя Брадарича. Победный гол хорватской команды забил экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, голевой пас отдал Анте Будимир.
Ранее защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Мануэль Аканджи заразился коронавирусной инфекцией. Это уже второй случай заражения коронавирусом в сборной Швейцарии. До этого инфекцию подхватил полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири.
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