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Гол Пашалича принёс Хорватии победу над Швейцарией

Гол Пашалича принёс Хорватии победу над Швейцарией
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче сборная Швейцарии проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)» в Санкт-Галлене и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт на 31-й минуте встречи открыл Марио Гавранович, ему ассистировал Гранит Джака. Спустя 11 минут Хорватия сравняла счёт — отличился Йосип Брекало с передачи Домагоя Брадарича. Победный гол хорватской команды забил экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, голевой пас отдал Анте Будимир.

Ранее защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Мануэль Аканджи заразился коронавирусной инфекцией. Это уже второй случай заражения коронавирусом в сборной Швейцарии. До этого инфекцию подхватил полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 октября 2020, среда. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 2
Хорватия
1:0 Гавранович – 31'   1:1 Брекало – 42'   1:2 Пашалич – 66'
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