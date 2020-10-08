Владелец «Торпедо» Авдеев: если выйдем в РПЛ по спортивному принципу, мы туда пойдём

Владелец выступающего в ФНЛ московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что задача клуба — выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2020/2021.

«Мы долго разговаривали с Сергеем Игнашевичем и Денисом Масловым. Решили установить премии за выход в РПЛ. Одна выплата в случае первого или второго места и другая – в случае выхода в РПЛ через третье или четвёртое места. Во втором случае премия меньше. Я дал указание Маслову разработать и вписать в контракты.



Я приехал на базу, чтобы сказать главному тренеру. Он попросил меня лично сообщить игрокам. Они уже ушли в раздевалку к тому моменту, но потом вышли, и мы хорошо побеседовали. Задача на сезон была и раньше, а теперь конкретизирована. Если мы по спортивному принципу выйдем в чемпионат России, то мы туда пойдём. В прошлом сезоне было так же», — сказал Авдеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.