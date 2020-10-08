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Авдеев — о возможном переходе Погребняка в «Торпедо»: всё может быть

Авдеев — о возможном переходе Погребняка в «Торпедо»: всё может быть
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеева прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб нападающего Павла Погребняка.

«Всё может быть. Я с Павлом Погребняком не знаком и лично не разговаривал, но безусловно информирован о тех переговорах», — сказал Авдеев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Также Авдеев рассказал, как в «Торпедо» выстроен процесс приобретения новых игроков.

«Безусловно, решение полностью за президентом, спортивным директором и тренерским штабом. Я, конечно, вовлечён, но моего «окей» не требуется. О покупке некоторых игроков узнал лишь с официального сайта «Торпедо», — сообщил функционер.

После 13 туров «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 22 очка.

Владелец «Торпедо»: о покупке некоторых игроков узнал лишь из официального сайта
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