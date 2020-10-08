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Кавани рассказал об отношении к Неймару

Кавани рассказал об отношении к Неймару
Футбол / Англия 0

Уругвайский новичок английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о своём отношении к бразильцу Неймару, с которым они вместе выступали за «Пари Сен-Жермен».

«Он хороший парень. Единственный раз, когда мы поругались, все знают, это произошло в матче против «Лиона». Мы поссорились, стычка была и в раздевалке. Но многое из того, что говорят, неправда.
Да, мы с ним очень разные. Но я всегда утверждал, что в команде нам не обязательно быть друзьями или братьями. Мне кажется, надо дружить на поле, быть друг за друга горой. Потом, в раздевалке, нет необходимости быть друзьями или ходить вместе со всеми обедать. Да, мы очень разные, да, мы многим не делились, да, у нас разное мышление, но это не мешает иметь хорошие отношения, — сказал Кавани в интервью ESPN.

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