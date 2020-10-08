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Жиру занял 2-е место в списке лучших бомбардиров сборной Франции. Гризманн обошёл Зидана

Жиру занял 2-е место в списке лучших бомбардиров сборной Франции. Гризманн обошёл Зидана
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Франции в товарищеском матче разгромила национальную команду Украины со счётом 7:1.

Автором одного из забитых мячей сборной Франции стал Антуан Гризманн. Для него этот гол стал 32-м в карьере за национальную команду Франции. Таким образом, по этому показателю он обогнал бывшего игрока сборной Франции, а ныне главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, у которого в активе 31 гол, сообщается в «твиттере» OptaJean. Теперь Гризманн занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции.

Также свой рейтинг в списке лучших бомбардиров сборной Франции улучшил и Оливье Жиру. Он забил свои 41-й и 42-й голы и обогнал Мишеля Платини, заняв второе место. Лидирует в списке лучших бомбардиров сборной Франции Тьерри Анри, который забил 51 гол.

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