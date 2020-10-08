Вирджил ван Дейк: все хотят видеть, как ты падаешь, когда достигнешь вершины

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о сложностях удержать лидерство в АПЛ после чемпионского сезона.

«Я думаю, что оставаться на вершине — это самое сложное. Все хотят видеть, как ты падаешь, когда достигнешь вершины. В этом суть жизни, особенно в наши дни. Что касается меня, я хочу отдать всё, что у меня есть, пока не завершу карьеру. Наступают трудные времена. Мы чемпионы, и на это нам потребовалось время. Мы должны наслаждаться моментом», — приводит слова ван Дейка ESPN.

Напомним, в матче пятого тура чемионата Англии «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение в матче с «Астон Виллой» со счётом 2:7. На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.