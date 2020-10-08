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Энрике – о Роналду: как и Месси, он продолжает выступать на высочайшем уровне

Энрике – о Роналду: как и Месси, он продолжает выступать на высочайшем уровне
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике после товарищеского матча со сборной Португалии ответил на вопрос о форварде Криштиану Роналду.

«Роналду? Я думаю, что самое выдающееся в нём, как и в Месси, это то, что идут годы, а он продолжает выступать на высочайшем уровне. Цифры доказывают его качество», — приводит слова Энрике A bola.

В товарищеском матче сборная Португалии сыграла вничью со сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счётом 0:0.

В последний раз команды встречались на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 3:3. В 2012 году Испания и Португалия встречались в полуфинале чемпионата Европы, испанцы победили в серии пенальти (0:0, 4:2 пен.).

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