Главный тренер Беларуси – о матче с Грузией: настолько важных игр у сборной ещё не было

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от стыкового матча за попадание на Евро-2020 с Грузией.



«Нас завтра ждет тяжелое испытание, больше будет психологическая борьба, кто в лучшем состоянии окажется, тот и сможет сделать результат. Без зрителей футбол пуст – я помню игры в Тбилиси по старым временам, но завтра не будет такой же атмосферы.



Сборная Грузии – добротная команда хорошего европейского уровня. Сравнил бы её со сборной Албании, с которой мы играли в сентябре. Сбалансированный состав, где есть немало ярких футболистов. Практически все имеют активную игровую практику в клубах. Уверен, нам предстоит провести очень тяжёлый матч. Матчи подобной значимости не так часто выпадают. По большому счёту, настолько важных игр у сборной Беларуси раньше не было», – цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

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