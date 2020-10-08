Журналист: Месси был очень близок к уходу в «Челси» в 2004-м. Он хотел играть за Моуринью

Журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о трансферной саге с участием нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По его словам, аргентинец мог покинуть каталонский клуб ещё на старте своей карьеры.



«Думаю, одна из самых таинственных вещей в футболе – это несостоявшийся переход Месси в «Челси». В 2004 году он был очень близок к трансферу, потому что хотел играть за Моуринью. Имели место долгие обсуждения, Лео и Жозе созванивались, в том числе по видеосвязи. Это был первый раз, когда Месси решил покинуть «Барселону». Второй случился несколько месяцев назад», — цитирует Ди Марцио Besoccer.



Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года, а в настоящее время является капитаном команды. С сине-гранатовыми 33-летний форвард на данный момент завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно Лео хотел покинуть клуб, однако его не отпустили, и он решил остаться.

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