РФС оштрафовал ЦСКА и главного тренера Виктора Гончаренко по итогам матча с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Уфа» принял решение оштрафовать московский клуб и главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко.
«В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ПФК ЦСКА г. Москва Гончаренко В.М. на 10 000 (Десять тысяч) рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей», – сообщает пресс-служба РФС.
- 8 октября 2020
-
11:01
-
10:58
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
09:58
-
09:43
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
07:35
-
07:13
-
06:33
-
05:54
-
05:43
-
04:54
-
04:42
-
04:30
-
04:03
-
00:35
-
00:23
-
00:20
-
00:12
-
00:00
- 7 октября 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:38
-
23:35
-
23:34
-
23:19
-
23:13