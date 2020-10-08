Россия — Швеция: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:15
Сегодня, 8 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Швеции. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Российская и шведская национальные команды ранее встречались пять раз. На счету россиян две победы и одно поражение. Ещё два матча завершились ничьей. Последняя встреча этих сборных состоялась в ноябре 2018 года в Лиге наций. Тогда победили шведы (2:0).
В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.
Россия — Швеция: прогноз и ставка на товарищеский матч 8 октября в Москве
- 8 октября 2020
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