Дешам: у Шевченко были проблемы с составом, но это не уменьшает достижения сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче с Украиной (7:1).



«Это был очень удачный вечер для моей команды. Нужно отдать должное нашим футболистам. У них было много шансов забить, и они забивали голы. У моего друга Андрея Шевченко были проблемы с составом из-за травм и коронавируса, но это не уменьшает нашего достижения. Все в сборной Франции выполнили работу с правильным настроем. Не стоит слишком превозносить эту победу, но и принижать её также нельзя», — цитирует Дешама пресс-служба Украинской ассоциации футбола.



Сборная Украины в товарищеском матче с командой Франции (1:7) потерпела самое крупное поражение в своей истории. Ранее самые крупные поражения в истории сборной Украины случились в матчах с командами Хорватии, Чехии и Испании дважды (0:4).

Андрей Шевченко прокомментировал самое крупное поражение в истории сборной Украины