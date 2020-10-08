Газизов: «Спартак» работает над тем, чтобы найти человека, повесившего баннер с руной

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС наказать клуб за баннер на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).



«Закрытие трибуны из-за руны? Мы работаем над тем, чтобы найти человека. Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал. Служба безопасности быстро её убрала, но факт наличия руны не скрываем.



Что касается суда, тут без комментариев», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, на фанатской трибуне «Спартака» во время матча с «Зенитом» появился баннер, посвящённый Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. На полотне присутствовала руна. КДК расценил это как нацистскую символику и условно закрыл на одну встречу сектор, на котором был вывешен баннер.

«Спартак» могут наказать закрытием трибуны за баннер. Но дело не в руне …а в Тесаке.