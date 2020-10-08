Газизов: «Спартак» работает над тем, чтобы найти человека, повесившего баннер с руной

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС наказать клуб за баннер на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Закрытие трибуны из-за руны? Мы работаем над тем, чтобы найти человека. Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал. Служба безопасности быстро её убрала, но факт наличия руны не скрываем.
Что касается суда, тут без комментариев», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, на фанатской трибуне «Спартака» во время матча с «Зенитом» появился баннер, посвящённый Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. На полотне присутствовала руна. КДК расценил это как нацистскую символику и условно закрыл на одну встречу сектор, на котором был вывешен баннер.
- 8 октября 2020
-
11:01
-
10:58
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
09:58
-
09:43
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
07:35
-
07:13
-
06:33
-
05:54
-
05:43
-
04:54
-
04:42
-
04:30
-
04:03
-
00:35
-
00:23
-
00:20
-
00:12
-
00:00
- 7 октября 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:38
-
23:35
-
23:34
-
23:19
-
23:13