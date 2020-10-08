Суд по делу «Спартака» состоится 12 октября

Заседание Тушинского районного суда по делу о наказании «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом» состоится 12 октября в 14:30 мск. «Спартаку» грозит приостановка деятельности до 90 дней. Рассмотрением дела будет заниматься судья О.Г. Матухно, сообщается на официальном сайте Тушинского районного суда.
Ранее сообщалось, что на генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальная санкция по этой статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также «Спартаку» грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Материалы дела направлены в Тушинский районный суд.
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
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