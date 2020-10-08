«Спартак» заинтересовался воспитанником «ПСЖ» Сабали

Московский «Спартак» продолжает вести работу по приобретению правого флангового защитника.
Как сообщает журналист Клеман Карпентье в своём «твиттере», красно-белые обратили внимание на футболиста «Бордо» Юссуфа Сабали. «Спартак» заинтересован в приобретении 27-летнего игрока обороны, чей контракт рассчитан до лета 2021 года и чью стоимость портал Transfermarkt оценил в € 8 млн.
Сабали является воспитанником «Пари Сен-Жермен», откуда в период с 2013 по 2017 год уходил в аренду в «Эвиан», «Нант» и «Бордо». В стан последних в итоге перебрался на постоянной основе. До 2013 года Юссуф выступал за сборные Франции различных возрастных категорий, однако на взрослом уровне принял решение выступать за Сенегал. В национальную команду вызывается с 2017 года.
В нынешнем сезоне Сабали принял участие в 6 матчах французской Лиги 1 и получил 2 жёлтые карточки.
- 8 октября 2020
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