Бердыев и Шварц — основные кандидаты на пост главного тренера «Динамо»

Курбан Бердыев близок к назначению в «Динамо», сообщили «Чемпионату» несколько источников знакомых с ситуацией. «Руководство «Динамо» на данный момент выше оценивает шансы Бердыев возглавить клуб, чем у Шварца», — сообщил источник в «Динамо». Собеседник, знакомый с ситуацией отметил, что «Динамо» окончательно не отказалось от услуг Шварца. «Но фаворит на данный момент Бердыев», — добавил он.



Последним местом работы Бердыева стал «Рубин». Специалист покинул пост главного тренера казанского клуба летом 2019 года. О возможном назначении Бердыева на пост главного тренера «Динамо» неоднократно сообщалось ранее.



29 сентября «Динамо» уволило Кирилла Новикова с поста главного тренера команды. Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.



Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Кульчий. Он готовил команду к матчу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).



Помимо Бердыева на пост главного тренера «Динамо» претендуют Сандро Шварц и Валерьен Исмаэль.

Сандро Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых. Будучи профессиональным футболистом, Шварц сыграл за «Майнц» более 100 матчей. Как тренер, Шварц также возглавлял ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.