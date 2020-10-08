Егор Титов: нынешняя сборная России – это наша гордость

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал последние выступления национальной команды.



«Нынешняя сборная – это наша гордость. В тренерском штабе есть люди, которых я знаю хорошо, очень хорошо, а с кем-то поработал 20 лет в «Спартаке». Поэтому всегда болею, переживаю. Домашний чемпионат мира дал толчок развитию. У нас появился уровень, ниже которого мы не опускаемся. В команде есть дисциплина. Наконец-то стали появляться футболисты, которые играют за границей. Поскорее бы восстановился Алексей Миранчук. Уже есть (плюс-минус) основной состав, стабильно играющий, приносящий результат. Стабильность – это очень важная составляющая. Мы видим, что тренерский штаб прекрасно справляется со своими обязанностями. И тут роль Черчесова огромна и важна», – цитируют Титова «Аргументы и факты».

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