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Старфельт – о «Рубине»: мы довольны игрой в РПЛ, но очков могли набрать и больше

Старфельт – о «Рубине»: мы довольны игрой в РПЛ, но очков могли набрать и больше
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Рубина» Карл Старфельт поделился впечатлениями от выступления в России и предстоящего дебюта в сборной Швеции.

«Конечно, неприятно, когда ты не попадаешь в состав. Ты набираешь форму и чувствуешь уверенность в себе, но затем происходит худшее, что можно себе представить, – травма в самый разгар адаптации к новому клубу и новой лиге. Это было грустно, но мне оставалось только бороться, стараться делать всё правильно и мыслить позитивно. Нужно ждать своего шанса и работать, тогда ты его получишь.

Сейчас я чувствую себя в хорошей форме и чувствую, что всё время прогрессирую. Ощущаю себя хорошо и физически, и морально. Мы довольны игрой во многих матчах в чемпионате России, но очков могли набрать и больше. Возможно, мы создавали моменты, но недостаточно хорошо играли в завершении. Разрыв между командами в таблице минимальный, так что всё впереди. Мы надеемся быть на вершине и бороться.

Да, я знаю о российском футболе больше, чем раньше. Мы не знаем, каким составом сборная России будет играть, но если посмотреть на стартовый состав, который у них был раньше, я многих узнаю и в принципе играл против большинства. Ждём с нетерпением этой игры», — цитирует Старфельта Федерация футбола Швеции.

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