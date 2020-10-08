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УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов. Зе Луиш в списке

УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов. Зе Луиш в списке
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал заявку московского «Локомотива» на предстоящий групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

В список футболистов «железнодорожников» вопреки появившимся ранее слухам попал новичок команды нападающий Зе Луиш. В заявку экс-игрок «Спартака» вошёл под 29-м номером.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари – Гильерме, Савин, Коченков;

защитники – Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбусь, Райкович, Сильянов;

полузащитники – Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Тугарев, Иосифов, Куликов, Мухин, Рыбчинский;

нападающие – Смолов, Джорджевич, Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.

Напомним, соперниками «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов станут действующий победитель турнира «Бавария», мадридский «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбург».

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